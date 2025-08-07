Pallone d'Oro 2025, svelate le nomination per quanto riguarda le migliori squadre - Calcio News 24

Pallone d’Oro 2025: svelate le nomination per il miglior club dell’anno. La situazione attuale

Il prestigioso Pallone d’Oro 2025, assegnato da France Football, non si limita a premiare i singoli calciatori: tra i riconoscimenti più attesi c’è anche quello dedicato al “Men’s Club of the Year”, il premio per il miglior club al mondo della scorsa stagione. Nelle scorse ore, attraverso i profili social ufficiali del Pallone d’Oro 2025, sono state finalmente annunciate le nomination per questa categoria.

Cinque i club selezionati, in rappresentanza di quattro diversi campionati internazionali, scelti per i risultati sportivi, il valore del progetto tecnico e l’impatto complessivo avuto nella stagione 2024-2025. Ecco i candidati al titolo di Club dell’Anno:

Barcellona (Spagna)

(Spagna) Botafogo (Brasile)

(Brasile) Chelsea (Inghilterra)

(Inghilterra) Liverpool (Inghilterra)

(Inghilterra) Paris Saint-Germain (Francia)

La presenza del Barcellona tra i finalisti è legata al ritorno alla vittoria nella Liga e al percorso solido nelle coppe europee. Il club catalano ha confermato la propria rinascita sotto la guida tecnica di Hansi Flick, mostrando una crescita continua e un’identità di gioco riconoscibile.

Grande sorpresa della lista è il Botafogo, squadra brasiliana che ha dominato il campionato nazionale e riportato entusiasmo e attenzione sulla Serie A brasiliana. La nomination è il riconoscimento di un progetto sportivo ambizioso che ha riportato il club tra le eccellenze del calcio sudamericano.

L’Inghilterra è rappresentata da due club: il Chelsea, vincitore della Conference League e protagonista anche al Mondiale per Club, e il Liverpool, trionfatore in Premier League. Entrambe le squadre hanno mostrato forza, profondità di rosa e visione a lungo termine.

Infine, il Paris Saint-Germain è entrato nella lista grazie alla vittoria in Champions League, il titolo più ambito in Europa, e a una stagione ricca di trofei sia a livello nazionale che internazionale, grazie al lavoro di Luis Enrique.

La cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2025, in programma come da tradizione a Parigi, si preannuncia spettacolare. Il riconoscimento al miglior club sarà uno dei momenti più attesi, in una serata che celebra il meglio del calcio mondiale.

Il Pallone d’Oro 2025 continua così a confermarsi non solo come premio individuale, ma come vera e propria vetrina dell’eccellenza calcistica globale.