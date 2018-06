La Roma pensa a Alisson: Monchi e Pallotta a colloquio, il portiere è il tema principale. Spuntano le novità Olsen e Cillessen

James Pallotta in queste ore si trova a Roma. Con il presidente in città, era logico un incontro con Monchi, direttore sportivo dei giallorossi. I due si sono incontrati nelle ore scorse e hanno avuto modo di parlare del futuro di Alisson Becker, il portiere brasiliano che è richiesto da mezza Europa. Liverpool, Real Madrid e Chelsea rimangono in pressing per il giocatore, proprio di questo hanno parlato Monchi e Pallotta. La Roma cederà qualcuno, la speranza dei tifosi è che quel qualcuno non sia l’estremo difensore che si è rivelato più che decisivo nel 2017-18.

La linea dettata è sempre la stessa: Alisson è un giocatore da tenere. C’è un però, riguarda una possibile super offerta. Se alla porta della Roma bussasse qualcuno con settanta milioni di euro o più, allora i giallorossi vacillerebbero fortemente. E se partisse Alisson, chi potrebbe arrivare? Secondo La Gazzetta dello Sport i più quotati sono sempre Bernd Leno del Bayer Leverkusen e Alphonse Areola del Paris Saint Germain, ma attenzione a due novità: Jasper Cillessen, in uscita dal Barcellona, e Robin Olsen del Copenaghen, da noi famoso perché portiere della Svezia nel playoff con l’Italia.