Pancaro svela: «Alla Lazio realizzato il sogno della mia vita, vincere lo scudetto! Sul Cagliari…»

Pancaro si racconta: «Alla Lazio realizzato il sogno della mia vita, vincere lo scudetto! Sul Cagliari…». Le dichiarazioni

Giuseppe Pancaro è intervenuto quest’oggi ai microfoni de Il Cagliari in diretta, la trasmissione di Radiolina dedicata al mondo rossoblù. L’ex difensore della Lazio ha analizzato il momento della squadra e le prospettive in vista della sfida di sabato alla Domus contro gli uomini di Fabio Pisacane.

Di seguito le sue dichiarazioni, nelle quali ha offerto spunti e considerazioni sul percorso del Cagliari e sulle insidie del prossimo impegno.

CAGLIARI LAZIO – «Questa è la mia partita, cinque anni a Cagliari stupendi, sei alla Lazio dove ho realizzato il sogno della mia vita, ovvero vincere lo scudetto!».

MOMENTO LAZIO – «E’ un momento molto negativo in casa Lazio, ormai il rapporto si è rotto tra tifoseria e società e la sensazione è che non si possa risanare, al punto che i tifosi non stanno andando allo stadio. E’ un sacrificio grandissimo questo, ma lo fanno perché pensano sia l’unico modo per cambiare le cose».

ENTUSIASMO – «Non c’è grande entusiasmo, ma la Lazio ha bisogno di fare punti perché è una brutta classifica. Verrà una squadra che cercherà di fare la propria partita al meglio che può».