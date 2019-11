Panchina Torino, la situazione di Mazzarri: tra il derby, il Brescia e la sosta

Panchina Torino, la situazione di Mazzarri: l’allenatore granata tra il derby perso, il Brescia nel mirino e la sosta per le Nazionali

Archiviata una settimana decisamente delicata per la panchina di Walter Mazzarri, ne arriva subito un’altra. La confortante prestazione offerta dal Torino nel derby della Mole di sabato sera non ha infatti contribuito a fissare più di tanto i bulloni della suddetta. Anche perché, al saldo di una prova finalmente di carattere, i granata – alla fin fine – hanno di nuovo perso. Come tre giorni prima nel fragoroso 4-0 contro la Lazio, come in addirittura sei occasioni nelle prime undici uscite in campionato.

Un ruolino di marcia che avvicina pericolosamente la squadra più alla zona retrocessione che al palcoscenico europeo, a dispetto delle ambizioni estive. E che induce il presidente Urbano Cairo – dopo il ritiro di due giorni imposto alla vigilia della stracittadina con la Juventus – ad accurate riflessioni. La gara di Brescia, in questo senso, potrebbe emettere un verdetto inappellabile sul futuro del tecnico di San Vincenzo in granata. A maggior ragione per il fatto che il cruciale appuntamento contro le Rondinelle arriva proprio alla vigilia della lunga sosta per le Nazionali. Il momento migliore per prendere decisioni importanti. In un senso o nell’altro.