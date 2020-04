Pantanelli: «Taglio stipendi? Mi preoccupo per i giocatori della Lega Pro e Serie D»

L’ex portiere del Cagliari Armando Pantanelli si è raccontato in esclusiva ai microfoni di Cagliarinews24.com Le sue parole

Armando Pantanelli, ex portiere del Cagliari, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Cagliarinews24.com. Queste le parole dell’ex estremo difensore rossoblù.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24

TAGLIO STIPENDI GIOCATORI – «Non credo sia una scelta giusta, forse perché sono sempre stato dalla parte del calciatore. Un contratto però è un contratto. Se succedono cose non imputabili alla volontà dei calciatori non vedo perché rescindere questi contratti. Credo che si troverà il giusto equilibrio e la giusta soluzione. Ai molti sembra una decisione facile perché si parla di contratti milionari. Il calcio però è fatto anche di Lega Pro, Serie D, Eccellenza, in cui lo stipendio dei calciatori dà da mangiare alle famiglie».