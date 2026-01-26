Paquetá Flamengo, la trattativa accelera! L’obiettivo del club brasiliano è chiaro: i dettagli

Paquetá Flamengo, adesso lo sprint è decisivo: il club carioca chiarisce la sua strategia, tutti i dettagli

Il Flamengo ha deciso di accelerare in maniera decisa per riportare Lucas Paquetá in Brasile. Come rivelato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo X, il club carioca ha presentato un’offerta da 41 milioni di euro al West Ham nel corso del weekend, segnando un passo concreto nella trattativa per il ritorno del centrocampista.

Secondo quanto riportato, il direttore sportivo del Flamengo, José Boto, è al lavoro per definire anche le modalità di pagamento, un dettaglio cruciale per convincere gli Hammers a dare il via libera. L’obiettivo del club brasiliano è chiaro: portare Paquetá a Rio subito, senza attendere la sessione estiva di giugno.

I contatti tra le parti proseguono e la trattativa resta aperta. Il Flamengo considera Paquetá un rinforzo prioritario e sta spingendo per chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile, mentre il West Ham valuta l’offerta e le condizioni dell’accordo. La sensazione è che i prossimi giorni possano essere decisivi.

