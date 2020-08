Paquetà, stagione nera: cessione difficile, ecco le soluzioni

Stagione difficile per Lucas Paquetà: il Milan ora deve trovare una soluzione, ma la cessione è molto difficile

Non è stata una stagione facile per Lucas Paquetà, che ha collezionato solamente 27 presenze, di cui solo 13 da titolare. Il brasiliano, l’acquisto più caro d Elliott con 38.4 milioni sborsati, è ora un bel “problema” per il Milan.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, la cessione secca è difficile, perché si rischia di fare una minusvalenza. Più ragionevole pensare ad un prestito per dargli nuovi stimoli, o ad un’operazione di scambio (ad esempio con la Fiorentina). Più difficile, ma non impossibile, il fatto che resti ancora in rossonero per provare a riscattarsi.