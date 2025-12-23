Paratici Fiorentina, l’intesa è stata trovata: ecco cosa manca per la fumata bianca. Le ultimissime

Paratici Fiorentina, accordo totale: pronto un nuovo corso dirigenziale a Firenze. Manca ancora l’accordo con il Tottenham. Ecco i dettagli

Il futuro dirigenziale della Fiorentina è pronto a cambiare volto. Fabio Paratici è destinato a diventare il nuovo uomo chiave dell’area sportiva viola, dando ufficialmente il via al progetto Paratici Fiorentina. L’attuale dirigente del Tottenham è in attesa di completare gli ultimi passaggi formali per la separazione dal club inglese, un iter burocratico che potrebbe richiedere più tempo del previsto ma che, secondo filtra dagli ambienti vicini al club, non mette minimamente in discussione il suo approdo a Firenze.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’intesa tra Paratici e la Fiorentina è già stata raggiunta su basi solide. L’accordo prevede un contratto di quattro anni e mezzo, con ampi poteri decisionali e piena autonomia nella gestione dell’area tecnica. La società viola ha scelto di affidarsi a un profilo di grande esperienza internazionale, convinta che il progetto Paratici Fiorentina possa rappresentare un vero punto di svolta per il presente e il futuro del club.

Paratici Fiorentina, primi pensieri sul rilancio viola

In attesa dell’ufficialità, Fabio Paratici ha già iniziato a lavorare dietro le quinte. Il dirigente sta analizzando la situazione della Fiorentina, valutando criticità e margini di miglioramento di una squadra che, nelle ultime stagioni, ha mostrato potenziale ma anche discontinuità. Il progetto Paratici Fiorentina punta proprio a colmare questo divario, creando una struttura solida e una programmazione chiara nel medio-lungo periodo.

Tra le priorità del nuovo corso ci sarà la riorganizzazione dell’area sportiva, dalla gestione del mercato alla valorizzazione dei giovani, senza dimenticare l’equilibrio tra sostenibilità economica e competitività. Paratici porterà con sé il suo metodo di lavoro, già visto in passato in Italia e all’estero, basato su scouting avanzato, pianificazione e scelte strategiche condivise con la proprietà.

Attesa per l’addio al Tottenham

Il nodo principale resta legato ai tempi della separazione con il Tottenham. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli contrattuali, un processo che potrebbe protrarsi ancora per qualche settimana. Tuttavia, la Fiorentina non è preoccupata: l’accordo con Paratici è saldo e la volontà comune è quella di iniziare il nuovo progetto il prima possibile.

L’arrivo di Paratici a Firenze rappresenta un segnale forte per l’ambiente viola. Il progetto Paratici Fiorentina nasce con ambizioni chiare e una visione strutturata, con l’obiettivo di riportare il club a competere stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo. A Firenze l’attesa cresce, consapevoli che sta per iniziare una nuova era.