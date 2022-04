Bernabé, l’oro di Parma che ha stregato l’Atalanta

Il Parma si gode Bernabé: il fenomeno spagnolo che sta incantando in Serie B ha stregato anche l’Atalanta

Il Parma in una stagione negativa si gode una delle poche gioie che risponde al nome di Adrian Bernabé. Classe 2001 cresciuto nella Masia del Barcellona e poi passato al Manchester City U23, è arrivato in Emilia grazie a Maresca.

Il tecnico non ha mai potuto contare sullo spagnolo, poiché al suo arrivo gli è stata riscontrata un’anomalia cardiaca che lo ha tenuto fuori per sei lunghi mesi. La riabilitazione e il dover ritrovare la miglior condizione, Adrian non ci ha messo molto per prendersi Parma. Undici le presenze e tre le reti del classe 2001. Sua la doppietta che ha piegato il Cosenza e ha ridato entusiasmo alla squadra. L’oro di Parma sta stregando tutti, tra cui l’Atalanta che starebbe già osservando lo spagnolo per il prossimo mercato. Lo riporta Tuttosport.