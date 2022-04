Atalanta Napoli, Gasperini: «Ci sta di perdere con così tanti episodi»

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato la prestazione dei suoi nella sconfitta interna contro il Napoli

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato la sconfitta in casa contro il Napoli. Ecco le sue parole al canale ufficiale del club.

RISOLLEVARSI SUBITO – «Noi non siamo mai caduti, non siamo delusi di questa stagione. Anche oggi la squadra ha fatto una grande prestazione, ha dimostrato di essere in condizione, poi purtroppo cade in alcune situazioni, come quelle del primo tempo: alla prima ci hanno preso po’ d’infilata, l’altra su una palla inattiva sulla quale siamo rimasti fermi. Quando ti succedono queste cose in questo tipo di partite, arriva la sconfitta, perché il Napoli è una squadra forte. Abbiamo dato a lungo la sensazione di poter rimontare, avevamo anche riaperto la gara giocando bene. Poi quando ci sono troppi episodi, puoi anche perdere, ma la squadra anche oggi ha fatto la sua gara».

LIPSIA – «Ieri hanno vinto 4-1 a Dortmund… è una squadra che sta bene, è una delle big del campionato tedesco. Andiamo a giocare il primo round, la qualificazione sarà difficile ma ci crediamo».

CONTINUITA’ – «In casa abbiamo avuto sicuramente dei risultati troppo deludenti per restare in alto in classifica. Analizzeremo tutto a fine campionato, adesso cerchiamo di dare il massimo fino alla fine».