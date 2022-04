Parma, tutti pazzi per Bernabé: lo spagnolo cercato da alcuni Club di A

Il gioiellino del Parma, Adrian Bernabé, sarebbe finito sul taccuino di diverse squadre di Serie A: non solo l’Atalanta, ma anche Juve e Sassuolo

Il Parma ha per le mani un talento del futuro: Adrian Bernabé. Il classe 2001 spagnolo sta facendo vedere le sue qualità in questo 2022, visto che nella prima parte di stagione non aveva potuto scendere in campo per via di un problema al cuore.

Dopo la doppietta contro il Cosenza, tante squadre di Serie A si sarebbero mosse per visionare il centrocampista. Non solo l’Atalanta, ma anche Sassuolo e Juventus starebbero pensando ad una sinergia per soffiare Bernabé ai gialloblù. Il valore si alza partita dopo partita e non sarà facile convincere Krause a liberare un giocatore importante per il progetto futuro del Parma. Lo riporta SerieBNews.