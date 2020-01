Parma: Bruno Alves e l’importanza del gioco sul lungo

Bruno Alves e i difensori del Parma non impostano dal basso. I ducali cercano l’immediata verticalizzazione giocando lungo

Il Parma è tra le squadre più dirette e verticali d’Italia. Non imposta dal basso in modo pulito, cerca anzi l’immediata verticalizzazione per le punte. Si affida quindi tanto al gioco lungo nel tentativo di trovare gli attaccanti.

Si vede nella slide sopra. La squadra è lunga, nessuno viene incontro al difensore (Bruno Alves) per dare una soluzione di passaggio. Infatti, il portoghese si affida al lancio lungo, con il resto della squadra già alto per prevalere sulle seconde palle.