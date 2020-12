Il Parma compie 107 anni: doni ai bambini dell’ospedale “Pietro Barilla”

Il Parma compie oggi 107 anni: la società ducale ha scelto una maniera inusuale per festeggiare l’anniversario. Ecco le parole di Krause

Il Parma compie oggi 107 anni e festeggia pensando ai più piccoli: Oliver Krause (figlio del presidente), Alessandro Lucarelli (vice direttore sportivo) hanno portato doni ai bambini in degenza all’Ospedale “Pietro Barilla”. Ecco le parole di Oliver Krause.

«E’ un piacere essere qui. E’ bello esserci oggi, giorno del 107^ compleanno della nostra squadra, per il significato del senso di appartenenza con la città di Parma, soprattutto come valore sociale. Ci dispiace non poter essere presenti con i nostri giocatori e non poter salutare direttamente i piccoli pazienti, donando a loro un attimo di amicizia e affetto. Lo faremo sicuramente in un altro momento, appena l’emergenza Covid-19 sarà terminata. Speriamo presto».