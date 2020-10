Parma, Cyprien: «Amo le sfide. Infortunio? Sono pronto a rientrare»

Wylan Cyprien, nuovo centrocampista del Parma, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione

Wylan Cyprien ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del nuovo centrocampista del Parma riportate da TMW.

RUOLO – «Ho iniziato a giocare a centrocampo, prima più indietro e poi più avanti. Il mio desiderio è cercare di fare più gol, ma più che il ruolo mi interessa essere utile alla squadra. Il campionato italiano? Sono cresciuto in una generazione che seguiva la A come grande campionato, voglio partecipare e incontrare grandi squadre».

OBIETTIVI – «Io sono una persona che tendenzialmente ama le sfide. Ancora non mi conoscete e non ho mostrato questo mio tratto. A Nizza ho avuto una situazione simile e credo di poter stare in un campionato difficile e sono prontissimo a dare il mio contributo alla squadra».

INFORTUNIO – «Ero già pronto prima del lockdown, ero pronto a rientrare. Poi a seguito del problema che conosciamo non ho potuto giocare. Ho fatto tutto quello che dovevo fare per recuperare ed essere in forma, proprio perché sapevo che avevo una grande sfida e una grande squadra che mi aspettava. Solo il campo potrà dire se sono effettivamente pronto, ho fatto tutto il necessario»