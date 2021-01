Parma, Gervinho ancora out. E Bruno Alves carica la squadra

Le ultimissime notizie sul Parma in vista della gara contro il Torino, la prima sfida del 2021 per i crociati di Fabio Liverani

«Questo per noi è un momento per pensare, per riflettere su cosa dobbiamo fare in futuro. In questo momento dobbiamo lavorare duramente ed essere pronti per la prossima gara. Vincere è la cosa più importante, ci servono punti; e dobbiamo essere concentrati sul fatto che non abbiamo tantissimo tempo: dobbiamo fare punti il più presto possibile» Parole e musica del capitano del Parma Bruno Alves che prova così a caricare i suoi in vista della prossima sfida con il Torino.

Vincent Laurini e Matteo Scozzarella (quest’ultimo prossimo alla cessione) hanno lavorato con i compagni. Ancora out Alberto Grassi e Giuseppe Pezzella. Per Liverani non arrivano buone notizie sul fronte Gervinho, non ancora rientrato in sede, sta proseguendo, d’accordo con la Società e in contatto con lo staff sanitario del Parma, le cure per recuperare dalla recente distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Yordan Osorio è rientrato a Collecchio e dopo l’esito negativo dei tamponi si è aggregato al gruppo.