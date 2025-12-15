Parma, Delprato ko contro la Lazio: ecco l’esito degli esami del capitano dei ducali, tutti i dettagli

Parma, Delprato infortunato contro la Lazio: c’è l’esito degli esami del capitano dei ducali, ecco le condizioni del difensore

La sconfitta contro la Lazio, maturata nonostante la doppia superiorità numerica, ha lasciato in casa Parma un’eredità ancora più pesante dell’amarezza per il risultato: l’infortunio di Enrico Delprato. Il capitano gialloblù è stato infatti costretto a uscire all’intervallo a causa di un problema muscolare che ha immediatamente messo in allerta lo staff tecnico.

Il difensore ha avvertito un dolore alla coscia destra già nel corso del primo tempo, un fastidio che gli ha impedito di tornare in campo per la ripresa. Cuesta ha così dovuto ridisegnare la retroguardia, inserendo Troilo per completare la linea a quattro.

Lunedì 15 dicembre Delprato si è sottoposto agli esami di rito, che hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, con l’obiettivo dichiarato di recuperarlo in tempo per l’ultima gara del 2025.

Il Parma spera infatti di riaverlo a disposizione per il match del 27 dicembre, quando al Tardini arriverà una Fiorentina in profonda difficoltà, fanalino di coda nonostante il recente avvicendamento in panchina tra Pioli e Vanoli.

In un momento chiave della stagione, il rientro del capitano rappresenterebbe un’iniezione di leadership e solidità indispensabile per la squadra di Cuesta.

