Parma, Krause deluso. Liverani: «Mancata cattiveria contro la Juve»

Kyle J Krause, presidente del Parma, è deluso alla sconfitta della sua squadra contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni di Liverani

«L’atteggiamento e l’approccio alla partita del Parma sono stati corretti. Bisogna considerare che la Juve non ci ha consentito di fare ciò che volevamo. Mi dispiace perché ci manca cattiveria in zona-gol: dobbiamo lavorarci sopra. Eravamo un po’ stanchi: non abbiamo ancora la forza mentale per fare tre partite in una settimana».