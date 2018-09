Parma-Juventus gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 3ª giornata di Serie A – VIDEO

Sono in campo Parma e Juventus, protagoniste dell’anticipo serale del sabato sera della terza giornata di Serie A. I bianconeri si presentano al Tardini da capolista a punteggio pieno, con tutte le intenzioni di arrivare alla sosta per le Nazionali in analoga situazione. Un solo punticino quello collezionato invece dai ducali nei primi 180′ della loro Serie A: servono risultati positivi, possibilmente anche contro la Vecchia Signora…

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio. All. Frattali, Bagheria, Dimarco, Da Cruz, Deiola, Ceravolo, Sierralta, Gazzola, Sprocati. Allenatore: Roberto D’Aversa

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. All. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Benatia, Dybala, Douglas Costa, Barzagli, Kean, Cancelo, Emre Can, Rugani, Bentancur. Allenatore: Massimiliano Allegri.

PARMA-JUVENTUS 0-1 – La sblocca Mario Mandzukic dopo due minuti: il croato sfrutta la carambola sulla schiena di Iacoponi e confeziona la rete del vantaggio grazie all’imbeccata di Cuadrado.

PARMA-JUVENTUS 1-1 – Pareggio del Parma: Juve in 10 per un infortunio subito da Cuadrado, cross dalla sinistra di Gobbi, Inglese sfiora e manda fuori tempo Szczesny e Gervinho con la coscia mette in porta il pallone dell’1-1.

PARMA-JUVENTUS 1-2 – Juventus nuovamente avanti. E, ancora, con lo zampino di Mandzukic, questa volta nelle vesti di uomo assist: perfetto tacco dopo l’iniziativa di Alex Sandro ad imbeccare Matuidi per il 2-1 bianconero.