Parma, Krause a Maresca: «Mi spiace non abbia funzionato»

Kyle Krause, presidente del Parma, ha espresso il suo rammarico per l’esonero di Enzo Maresca. Il suo messaggio.

MESSAGGIO – «Voglio ringraziare Enzo per il suo impegno con il Parma. Mi dispiace che non abbia funzionato».

I want to thank Enzo for his efforts with Parma. I am sorry it did not work out. https://t.co/TihE0B6iRU

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) November 23, 2021