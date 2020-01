Parma: Kucka aumenta la pericolosità di D’Aversa

Kucka è stato tra i giocatori più pericolosi in Parma-Lecce. Ha aggredito bene il centro dell’area, entrando nell’azione del secondo gol

In Parma-Lecce, Kucka è stato tra i giocatori più pericolosi dei ducali. Ha mostrato i suoi pregi: tra tutti, le qualità negli inserimenti. In una squadra verticale come il Parma, l’ex Milan si esalta, perché si attacca soprattutto sul lungo con break improvvisi.

Basti pensare che è stato il giocatore del match con più tiri, ben 3. E’ pure entrato nell’azione del secondo gol, ha preso la traversa con uno stacco aereo. Insomma, si rende utile sia in contropiede che nelle situazioni di attacco posizionale, visto che riempie bene il centro dell’attacco.