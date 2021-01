Parma, Kurtic: «Zero punti con la Lazio. Ma siamo contenti»

Jasmin Kurtic, centrocampista del Parma, ha commentato la sconfitta incassata contro la Lazio: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «I segnali arrivati oggi non possono bastare, perché alla fine contano i risultati e contano i punti. Siamo contenti per il nostro atteggiamento, per la nostra voglia, perché comunque abbiamo creato occasioni anche importanti nel primo tempo. Alla fine, se guardiamo, abbiamo però raccolto zero punti. Per questo motivo dobbiamo lavorare ancora di più, impegnarci ancora di più e vedere di raccogliere qualche risultato positivo».

D’AVERSA – «Noi che eravamo già qui negli anni scorsi sappiamo com’è fatto il mister. Ha lavorato molto sull’unione della squadra, sull’aiutare i nuovi calciatori che invece non c’erano negli anni scorsi. Dobbiamo combattere per il nostro obiettivo, la salvezza».