Parma, la rivoluzione di Krause ha inizio. Ecco Galli, Carli ai saluti

Nuovo acquisto per la dirigenza del Parma. Il presidente Krause ha ingaggiato l’ex Milan Filippo Galli. Lavorerà con Kalma e Ribalta. Via Carli

Nuova avventura per Filippo Galli. L’ex Milan riparte da Parma. Il club crociato è appena retrocesso in Serie B ma il presidente Krause, uno dei presidente che aveva investito maggiormente nel corso dell’ultima stagione, è pronto a mettere nuovamente le cose in chiaro. Il numero uno americano vuole il Parma in Serie A nel giro di 12 mesi. Ha svelato il progetto per ristrutturare il Tardini e ora sta ristrutturando la società. La prossima potrà essere considerata la prima vera stagione di Krause alla guida del Parma. Rinforzi innanzitutto in dirigenza, in attesa poi di sciogliere i nodi sul futuro della panchina. Dopo Javier Ribalta e Jaap Kalma altro ex Milan per il nuovo Parma, ovvero Filippo Galli, che sarà il responsabile dell’area metodologica ducale. In sostanza, sarà il braccio destro di Ribalta. Marcello Carli, attuale direttore sportivo, dovrebbe invece dire addio al Parma.

Il Parma riparte da Ribalta, Kalma e Filippo Galli. Addio a Carli

«18maggio2021. Grazie al @parmacalcio1913, al Presidente @kyle.j.krause e al managing director sport @javierribalta per avermi voluto in questo ambizioso Progetto. Un grazie anche a tutti coloro che mi hanno inviato messaggi di stima e sostegno!» ha scritto il nuovo responsabile dell’area metodologica. Filippo Galli al Milan ha lavorato soprattutto con i giovani. Terminata la carriera agonistica ha intrapreso la strada da allenatore. Per quattro anni è stato sulla panchina della Primavera del Milan (due stagioni da vice, due da allenatore responsabile), per poi ricoprire la carica di vice-allenatore di Carlo Ancelotti, con la Prima Squadra rossonera, per una stagione. In seguito ha ricoperto per nove stagioni il ruolo di Direttore del Settore Giovanile del Milan. Ora un nuovo rinforzo. Di spessore. Per dare dimostrazione di serietà e concretezza. Il Parma 2-0 di Krause sta per prendere il largo.