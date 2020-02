Parma Lazio: Lulic in dubbio, problemi alla caviglia

Si avvicina Parma Lazio, match importante per i biancazzurri. In dubbio Lulic per via dei guai alla caviglia

Il giocatore della Lazio Senad Lulic potrebbe non rientrare nei convocati di Inzaghi per la sfida di Parma. Il giocatore, come riportato da TuttoMercatoWeb, è alle prese con i problemi alla caviglia. Le prossime ore saranno decisive per capire se il calciatore della Lazio sarà a disposizione per l’importante sfida coi ducali. Se non ce la farà il tecnico dei capitolini manderà in campo Jony.