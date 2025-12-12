Lazio News
Parma Lazio, approda oltreoceano! Incredibile novità in vista della sfida del Tardini, i dettagli
Parma Lazio visibile negli USA: il match sarà trasmesso su CBS Broadcast Network, rete nazionale in chiaro
Parma Lazio in diretta negli USA: la sfida sarà trasmessa su CBS Broadcast Network, emittente nazionale visibile in oltre 180 milioni di abitazioni. I dettagli nella nota ufficiale del club.
NOTA CLUB – La S.S. Lazio comunica che la gara Parma–Lazio sarà trasmessa in diretta negli Stati Uniti su CBS Broadcast Network, storico network nazionale in chiaro disponibile in oltre 180 milioni di case.
La scelta di programmare Parma–Lazio nasce da un ricco storytelling sportivo, in grado di coinvolgere il pubblico statunitense grazie alla presenza di calciatori con una forte riconoscibilità internazionale, sia per nazionalità sia per i rispettivi percorsi sportivi.
In vista dell’evento, è attualmente in corso una campagna promozionale dedicata negli Stati Uniti, che prevede:
• contenuti video editoriali
• attività sui social media con il nostro tesserato Taty Castellanos
• campagne stampa
• un’intervista esclusiva di Gustav Isaksen al programma Morning Footy su CBS Sports Golazo.
Oltre alla trasmissione in lingua inglese su CBS Broadcast Network, la partita sarà disponibile negli Stati Uniti anche su:
• Paramount+ in lingua inglese
• FOX Deportes e DAZN in lingua spagnola.
Un’importante e significativa occasione di visibilità internazionale per la S.S. Lazio, che continua nel percorso di rafforzamento della propria presenza sui mercati globali, portando il valore del calcio italiano e dei suoi protagonisti su scala mondiale.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano