Parma, Liverani: «Col Benevento sarà una partita a scacchi»

Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Benevento.

PARTITA A SCACCHI – «Non c’è fretta di dover chiudere la partita e lasciare spazi alle ripartenze. Bisognerà avere equilibrio in fase di possesso e avere la pazienza per trovare il varco giusto. Abbiamo fatto delle prove, il campo ci dirà se sono state giuste. Poi è normale che c’è la qualità dei giocatori, domani sarà una partita di scacchi. Loro vengono da un buon periodo, vittoria a Firenze e pari con la Juve, sono una squadra che sta bene. Noi dobbiamo mantenere e confermare la crescita di Genova facendo le cose bene e collettivamente».

BRUNETTA – «Brunetta è un giocatore che, come detto da lui, è stato catapultato dall’Argentina dove il campionato era fermo da febbraio e non hanno ripreso. È arrivato in Italia senza preparazione, ha avuto il Covid. Noi crediamo in lui, ha attitudine offensiva diversa da Gervinho e Karamoh, può giocare tra le linee e predilige più il fraseggio della verticalità, è un giocatore che avrà il suo spazio. Lo avrà dall’inizio, a partita in corso, questo è il nostro obiettivo. Deve crescere nella continuità, e gliela può dare solo l’allenamento o la partita, con cinque cambi sarà un giocatore importante».