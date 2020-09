Parma, Liverani: «Vogliamo arrivare preparati all’esordio in Serie A»

Fabio Liverani ha parlato al termine dell’amichevole persa contro l’Empoli: le dichiarazioni del tecnico del Parma

Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato al termine dell’amichevole persa contro l’Empoli tra le mura del Tardini.

AMICHEVOLE – «Io credo che quello di oggi per noi era un allenamento, abbiamo fatto 7-8 allenamenti insieme e non di più. Ci sono calciatori come Inglese e Grassi che non facevano 90′ da ottobre, Gervinho che è arrivato un po’ dopo, alcuni calciatori che in linea difensiva non avevano mai giocato insieme come Darmian e Bruno Alves. Quello che per noi è stato importante è stato il minutaggio, è stato fare fatica, è stato creare delle difficoltà. Avevamo di fronte una squadra di livello, più brillante, ma non era questo il nostro obiettivo ad oggi che è il 6 settembre: il nostro obiettivo è arrivare mediamente preparati al 20 settembre per mantenere una condizione importante per tutto il campionato».

PREPARAZIONE – «Dobbiamo lavorare sugli automatismi ma lo sapevo già, c’era da lavorare e ci sarà da lavorare. Ad oggi la linea difensiva, quella messa in campo oggi, non penso avesse mai giocato così dunque le difficoltà c’erano. Le note positive sono Inglese e Grassi che fanno 90′ senza problemi. E’ normale che questi 7-10 giorni con i nazionali fuori hanno creato delle difficoltà grandi: torneranno tra martedì e mercoledì, abbiamo questi 8-10 giorni di lavoro che dobbiamo cercare di fare al massimo per arrivare pronti alla gara contro il Napoli. A quel punto dovremo avere la nostra identità, almeno al 50-60%».