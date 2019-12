Parma, Lucarelli: «La Coppa Italia è un appuntamento che non snobbiamo»

Prima di Parma Frosinone di Coppa Italia, Lucarelli ha parlato per i ducali: «Faremo di tutto per passare il turno»

Prima di Parma – Frosinone, quarto turno di Coppa Italia, il club manager ducale Alessandro Lucarelli ha parlato ai microfoni di Rai Sport: «Se superiamo il turno affronteremmo la Roma e si aprirebbe uno scenario interessante: la Coppa è un appuntamento che non snobbiamo, faremo di tutto per non passare il turno».

Ha infine elogiato il tecnico D’Aversa: «Il mister ci ha presi a metà classifica in Serie C, ci siamo salvati e stiamo facendo un bel campionato. Siamo felici di continuare con lui».