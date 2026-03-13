Parma, Cuesta analizza: «Gli episodi hanno determinato la partita. Prendere il gol subito ci ha penalizzato»

Parma, il tecnico dei ducali Cuesta ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara contro il Torino. Le sue parole

Nel post‑partita della sfida tra Torino e Parma valida per la 29ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico dei ducali Cuesta , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

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PAROLE – «Prendere il gol subito ci ha penalizzato, ma i ragazzi hanno reagito. Dopo le due reti invece siamo calati, oggi non abbiamo portato il risultato però i ragazzi hanno dato tutto e lo faranno anche nella prossima gara. Gli episodi hanno determinato la partita. Nessun calo di attenzione, in allenamento lavorano tanto e bene. Vogliamo sempre migliorarci per rappresentare il Parma nel miglior modo».

SINGOLI – «Siamo stati poco compatti, troppo larghi e i giocatori erano lontani per poter fraseggiare. Tutti i gol subiti vengono da ripartenze. Suzuki o Corvi? Il futuro non si può prevedere. Suzuki ci ha dato tantissimo, lo sosteniamo tutti. Cremaschi dobbiamo valutarlo domani, mi dispiace perchè stava migliorando, speriamo torni presto».