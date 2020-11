Luigi Sepe ha parlato prima di Roma-Parma

Luigi Sepe, portiere del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Roma.

«Si deve dare tutto e sperare che loro non siano in giornata. Siamo in un momento tranquillo, il campionato è difficile ma dobbiamo fare punti. Sono amico di Mirante, sta facendo benissimo e ha fatto una carriera importante; si merita questo premio».