Parma, stagione finita per Cyprien: il comunicato ufficiale

Il Parma perde Wylan Cyprien fino alla prossima stagione: è arrivato l’esito degli accertamenti clinici

Il Parma dovrà fare a meno di Wylan Cyprien nel finale di stagione. Il comunicato ufficiale del club gialloblù sulle condizioni del centrocampista.

«Wylan Cyprien è stato sottoposto oggi a Lione, dal Prof B. Cottet e in presenza dello staff sanitario del Parma Calcio, ad un intervento di tenotomia dell’adduttore lungo sinistro. L’operazione si è svolta come da programma. L’atleta verrà dimesso domani per iniziare la terapia che prevede una prognosi di 3 mesi per la ripresa agonistica».