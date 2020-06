Parma: un dato su Bruno Alves e Iacoponi evidenzia il gioco della squadra

Bruno Alves e Iacoponi, difensori del Parma, sono i giocatori di movimento del campionato con più lanci lunghi. C’è una ragione tattica

Il Parma è la prima squadra del campionato per passaggi lunghi e la penultima per passaggi corti. Dati che esprimono la filosofia tattica della squadra, caratterizzata da un gioco diretto e iper verticale, che non vuole consolidare il possesso ma anzi arrivare velocemente in porta.

Non a caso, Bruno Alves e Iacoponi (difensori centrali del Parma) sono i calciatori di movimento della Serie A che effettuano più passaggi lunghi ogni 90′. Il brasiliano ne fa 12.5, mentre Iacoponi è attorno ai 10.