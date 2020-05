Partite Bundesliga in tv oggi, il programma di martedì 26 maggio: in campo il Der Klassiker tra Borussia e Bayern Monaco

Si torna in campo in Bundesliga, con il turno infrasettimanale che promette spettacolo. Ci saranno quattro partite questa sera, con il Der Klassiker alle ore 18.30 tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Ecco quali sono tutte le partite in programma oggi: