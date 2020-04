Parto con Pardo – La grande Samp di Vialli e Mancini – VIDEO

Pierluigi Pardo racconta la grande Sampdoria di Vialli Mancini nel nuovo format presentato da DAZN – VIDEO

Lo scudetto della Sampdoria nella stagione 1990/1991 è sicuramente da annoverare nelle imprese del calcio italiano. Quella strepitosa stagione è raccontata nel nuovo format di DAZN “Parto con Pardo” dove il noto telecronista, Pierluigi Pardo, racconta quell’impresa.

«E’ curioso pensare come nell’anno che tutti ricordano come quello d’oro per Vialli e Mancini, il primo goal di questa coppia arrivi soltanto il 21 ottobre nella vittoria a San Siro, poi quella interna contro il Pisa e poi la consacrazione avviene a Napoli, contro quel grande Napoli, in una sfida tra un mare e l’altro: la Samp soffre nella prima mezz’ora, poi dilaga e gioca un calcio straordinario, sono i primi vagiti di quello che sta per arrivare, sono le due doppiette di Vialli e Mancini a decidere la gara»