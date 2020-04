Pasquale Bruno racconta: «Ero odiato dagli juventini, con Baggio non ho mai più ricucito»

Pasquale Bruno: «Odiato dagli juventini, giravo con la mazza da baseball». Il racconto dell’ex difensore di Juventus e Torino

Pasquale Bruno, ex difensore, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport le sue vicissitudini per il trasferimento dalla Juventus al Torino.

MONDONICO – «Ricordo un torneo estivo a Aosta con la gente a bordocampo, io ricoperto di insulti. Alla prima giornata fui espulso per una gomitata a Ruben Sosa. Mondonico mi disse “bimbo, allora te le cerchi…”. Poi fu amore coi tifosi, forse grazie alla gomitata».

TIFOSI JUVE – «Quelli anni furono fantastici e intensi. Una sera ero a cena in un ristorante in piazza Vittorio con mia moglie, arrivò un gruppo di juventini, mi odiavano. Ci salvò la polizia. Io iniziai a girare con una mazza da baseball in macchina».

BAGGIO – «Non ho ricucito mai con Roberto Baggio. Ci odiavamo. Quella volta che fummo espulsi insieme, lui venne nello spogliatoio tenuto da un massaggiatore. Dissi: ‘portatelo via, altrimenti lo uccido’».