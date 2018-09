Pastore, che magia! Altro gol di tacco in Roma-Frosinone – VIDEO

Il gesto tecnico di Javier Pastore in Roma-Frosinone, altro gol di tacco per il Flaco argentino dopo il 3-3 con l’Atalanta

Ancora una magia di tacco per Javier Pastore, nuovo acquisto della Roma anche oggi a segno nel match contro il Frosinone. Questa sera si sta giocando Roma-Frosinone, match valido per la giornata numero 6 del campionato di Serie A. Il Flaco, ex trequartista di Palermo e Paris Saint-Germain, ha realizzato la rete del provvisorio 2-0 contro la formazione ciociara bissando quanto fatto nel corso di questo inizio di stagione.

Non è la prima volta, infatti, che Pastore vada in gol con il tacco e in questo campionato di Serie A si era presentato lo scorso 27 agosto con una rete di tacco nel 3-3 contro l’Atalanta. Una meraviglia di tacco che ha fatto stropicciare gli occhi del pubblico dell’Olimpico, ripetendosi alla grande anche questa sera in un momento delicato per la stagione della Roma. L’assist odierno è stato messo a segno da un altro nuovo acquisto, Davide Santon, che mette una palla veloce rasoterra in mezzo all’area: Pastore arriva in velocità e lascia partire un diagonale con il tacco destro che si insacca perfettamente all’angolino e fa scoppiare di gioia il pubblico dell’Olimpico.