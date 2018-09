Roma-Frosinone: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Roma-Frosinone, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Roma e Frosinone si affronteranno nel turno infrasettimanale valevole per la 6ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre vengono da una situazione piuttosto complicata. I giallorossi sono reduci dalla brutta sconfitta con il Bologna, e in generale da un inizio di campionato che ha visto solo una vittoria, alla prima giornata in extremis contro il Torino. La squadra di Moreno Longo dal canto sua deve ancora ottenere i primi tre punti della sua stagione.

Roma-Frosinone: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Roma-Frosinone: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Roma-Frosinone: probabili formazioni e pre-partita

Scelta delicata per Di Francesco, che sa di essere obbligato a trovare i tre punti in questa sfida per cercare di placare un ambiente già stufo dopo il pessimo inizio di stagione. La formazione anti Forsinone dunque dovrebbe essere un 4-2-3-1 con Olsen tra i pali. Florenzi e Kolarov sulle fasce con Manolas e Fazio centrali. In mediana pellegrini e Nzonzi, che da un turno di riposo a De Rossi. Sulla trequarti spazio al trio Under, Pastore ed El Shaarawy. Infine scelto Schick come unica punta al posto di uno Dzeko molto sottotono. Longo invece si affida al solito 3-5-2 e ripropone Campbell dall’inizio in coppia con Perica là davanti.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi; Under, Pastore, El Shaarawy; Schick. All. Di Francesco

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Cassata, Crisetig, Hallfredsson, Molinaro; Campbell, Perica. All. Longo



Roma-Frosinone: i precedenti del match

La Roma ha ospitato il Frosinone in Serie A solamente in un altra occasione prima della gara di questa sera. Era la stagione 2015-2016 e i giallorossi si imposero con il risultato di 3-1, in virtù delle reti di Nainggolan, El Shaarawy e Pjanic su rigore. Di Ciofani invece la rete della bandiera dei ciociari.

Roma-Frosinone: l’arbitro del match

L’arbitro di questo Roma-Frosinone sarà il 37enne di Brindisi Marco Di Bello. Di Bello ha esordito in Serie A nel 2014, in Udinese–Empoli, e al termine della stagione 2017-2018 vanta ben 76 presenze nel massimo campionato italiano. Ad aiutarlo nel compito di questa sera ci saranno gli assistenti Posado, Galletto e il quarto uomo Piscopo.

Roma-Frosinone Streaming: dove vederla in tv

Roma-Frosinone sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.