Pato racconta: «Nello spogliatoio, alla mia destra, c’era Maldini. Di fronte a me, vedevo Kaká e Ronaldo. Era una squadra di leggende»

Pato: «Nello spogliatoio, a destra avevo Maldini. Di fronte a me, Kaká e Ronaldo. Era una squadra di leggende». Le parole

In una lunga intervista concessa a The Athletic, Alexandre Pato è tornato con la memoria al suo arrivo al Milan nell’estate 2007. All’epoca appena diciassettenne, il brasiliano si ritrovò improvvisamente immerso in uno spogliatoio popolato da campioni e icone del calcio mondiale: un impatto che lo segnò profondamente, sia sul piano umano sia su quello professionale.

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PATO SUL MILAN – «Nello spogliatoio, alla mia destra, c’era Paolo Maldini. Poi, di fronte a me, vedevo Kaká e Ronaldo. Era una squadra di leggende: i ragazzi che facevo finta di essere sulla PlayStation da tutta la vita. Ancelotti disse a tutti di alzarsi in piedi quando entrai. Ogni giocatore venne a salutarmi.

Pensai: ‘Wow, questo è rispetto’. Puoi essere il miglior giocatore del mondo, ma devi rimanere umile. Devi avere rispetto per gli altri. Al Milan non si trattava solo di calcio, era una famiglia. Ecco perché quel Milan ha vinto tutto. Se andavi in campo e vedevi come si allenavano, pensavi: ‘Wow, devo fare lo stesso’».