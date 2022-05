Pau Torres, il Manchester United prepara l’affondo

Il Manchester United spinge per il difensore del Villareal. Gli agenti di Pau Torres sono in Inghilterra per trovare l’intesa

Pau Torres si avvicina al Manchester United. Come riporta Cadena SER, il difensore del Villarreal e della Nazionale spagnola potrebbe presto trasferirsi alla corte di mister Ten Hag.

I suoi agenti nelle ultime ore sono non a caso volati in Inghilterra per cercare di raggiungere un’intesa definitiva coi Red Devils.