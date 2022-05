Ten Hag si presenta: «Allo United per vincere, Ronaldo dentro al progetto». Le parole del tecnico dei Red Devils

Erik Ten Hag è stato presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Manchester United.

SENSAZIONI – «Sono felice di essere qui, mi hanno dato tutti un caloroso benvenuto. Non vedo l’ora di cominciare, questa è casa mia e voglio vincere».

MERCATO – «Sto ancora analizzando la situazione. Non vedo l’ora di lavorare con questi giocatori. Un anno fa sono arrivati secondi in Premier, c’è un enorme potenziale».

PREMIER LEAGUE – «Non ci penso ora. Dobbiamo cominciare un progetto e ci vuole tempo. Vogliamo vincere tutte le partite, poi vedremo. La Premier è un campionato fantastico; ho già incontrato allenatori e squadre di Premier e so come affrontare il torneo. È il migliore del mondo, non vedo l’ora di mettermi alla prova».

FUTURO RONALDO – «Certo, sarà con noi, fa parte del progetto. Non vedo l’ora di lavorare con lui. Cosa mi aspetto? I gol».