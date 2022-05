Pau Torres: «Premier campionato di alto livello, come LaLiga»

Intervistato nella conferenza stampa della vigilia di Champions League, Pau Torres ha commentato l’interessa delle big della Premier per lui

«La Premier League è un campionato di alto livello, proprio come LaLiga. Oggi non mi importa nient’altro, se non giocare la semifinale di Champions League con la squadra della mia città».