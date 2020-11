Paura per Samuel Eto’o: l’ex calciatore di Barcellona e Inter ha riportato un trauma cranico dopo un incidente stradale

Paura per Samuel Eto’o, coinvolto in un incidente stradale in Camerun. Il SUV è andato completamente distrutto, mentre l’ex calciatore di Barcellona e Inter ha riportato un trauma cranico e resterà sotto controllo medico per qualche giorno.

L’ex eroe del Triplete nerazzurro stava tornando da una festa e ha perso il controllo della vettura. Le prime indagini parlano di un violento schianto contro un autobus.