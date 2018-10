Pellissier non si ferma: «Continuo finché reggo, Ventura insegna calcio»

Le dichiarazioni di Pellissier sul momento vissuto dal Chievo Verona che ha appena cambiato l’allenatore dopo il -1 in classifica

Sergio Pellissier continua a far gol. Anche alla soglia dei 40 anni, il capitano del Chievo Verona continua a segnare per l’undicesima stagione consecutiva in Serie A. 109 gol, tra i bomber in attività solamente Quagliarella, Higuain e Icardi ne hanno fatti di più: «Mi piace pensare che finché mi sentirò bene e in grado di reggere il confronto con i compagni e gli avversari ci proverò» le parole alla Gazzetta dello Sport. «Il Chievo? Guai se me lo attaccano. Su questo siamo simili, io e il presidente Campedelli, con cui ormai c’è un rapporto che va oltre quello professionale: soffriamo tremendamente per questi colori».

Prosegue Pellissier nelle dichiarazioni, commentando il terribile inizio di campionato dei clivensi e il cambio in panchina con l’arrivo di Ventura in sostituzione di D’Anna: «Ci siamo preparati tutta l’estate con il pensiero della penalizzazione. Sapevamo che dovevamo partire forte per annullare quel meno in classifica nel minor tempo possibile. Invece ci siamo fatti prendere la paura sbagliando spesso l’approccio. Ma bisogna restare tranquilli, il campionato è lungo. Ventura è un allenatore che insegna calcio e che lo ha sempre insegnato. Noi non dobbiamo pensare alle vicissitudini con la Nazionale, perché prima, ovunque ha allenato ha fatto bene».