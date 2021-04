Per Flick non è ancora finita: «C’è il ritorno a Parigi e vogliamo la semifinale» – VIDEO

Hans-Dieter Flick non perde la speranza in vista della qualificazione alla semifinale di Champions League

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato al termine della partita di Champions League persa in casa 3-2 contro il PSG. Il tecnico ha dichiarato, però, di non aver perso le speranze per la qualificazione alla semifinale.

«Questa è stata una sconfitta decisamente sfortunata per noi. Il PSG è stato più efficiente, nonostante i nostri 31 tiri in porta. Devo fare comunque i complimenti alla mia squadra per l’approccio mentale. Purtroppo non abbiamo concretizzato quando abbiamo avuto le nostre occasioni, però negli spogliatoi ho detto ai miei ragazzi che c’è un’altra partita da giocare a Parigi. Faremo di tutto per ottenere un risultato positivo per noi al ritorno. La semifinale è ancora il nostro obiettivo, non cambia nulla dopo questa partita».