Per Udinese Atalanta invasione nerazzurra: 1300 atalantini polverizzano il settore ospiti (e non è finita)

In vista di Udinese Atalanta ci sarà il settore ospiti tutto esaurito, ma la possibilità di usufruire anche della Curva Sud carica l’ambiente

Uno scontro diretto per l’alta classifica è lo stimolo giusto per assistere ad una vera e propria invasione nerazzurra. In vista di Udinese Atalanta il popolo orobico sarà presente in massa sugli spalti del Dacia Arena, ma ci sono novità per quanto concerne il settore ospiti.

Considerando che 1300 biglietti del settore ospiti stesso sono stati letteralmente polverizzati nel giro di 4 ore, l’Atalanta in accordo con l’Udinese ha consentito ai tifosi atalantini di poter usufruire della Curva Sud P. Staremo a vedere nei prossimi giorni se il numero tenderà a crescere (e il colpo d’occhio sarà sicuramente spettacolare).