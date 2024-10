Luca Percassi: «Sempre emozionante vedere l’Atalanta in CHAMPIONS. Noi ci basiamo su questi aspetti»

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a RTL 102.5. Le parole

A RTL 102.5, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

LE PAROLE – «Giocare queste partite europee ci emoziona tanto. Noi siamo umili e sappiamo che la nostra realtà sta vivendo anni spettacolari e ci permettono di crescere, ma sappiamo che per raggiungere certi risultati ci vogliono lavoro e sacrifici: considerando che tutto questo l’Atalanta lo ha conquistato sul campo. Vivere queste emozioni è qualcosa di unico. La nuova Champions ti porta sempre a lottare per la vittoria, davanti abbiamo un grande avversario, ma l’Atalanta come ha sempre fatto darà tutto in campo. Prepariamo tutti i dettagli necessari a mister, staff e giocatori di lavorare nella maniera migliore, poi si alza la concentrazione pian piano che il match si avvicina: sono sempre partite difficili da affrontare».