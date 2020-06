Perin sfida la Juve e pensa al futuro: potrebbe restare al Genoa

Mattia Perin, questa sera sfiderà la Juve, sua ex squadra che ancora detiene il suo cartellino. Il futuro del portiere è in bilico

È ancora da scrivere il futuro di Mattia Perin. Questa sera il portiere incontrerà la Juve, sua ex squadra dalla quale è in prestito al Genoa, che lo ha riaccolto e gli ha ridato fiducia. Sarà un match speciale per lui, e magari anche un’occasione per pensare al futuro.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, a fine stagione tornerà a Torino, ma il futuro potrebbe essere ancora in rossoblù. Il Genoa lo terrebbe volentieri, anche se l’operazione dipende da molti fattori, in primis quello economico. Su di lui c’è anche l’interesse di un’altra big: l’Atalanta.