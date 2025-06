Pescara, Baldini verso la permanenza dopo la promozione: cosa manca per l’annuncio

Le ultime sul futuro di Silvio Baldini sulla panchina del Pescara dopo la promozione ottenuta in Serie B tramite i playoff. I dettagli

Silvio Baldini è sempre più vicino alla conferma sulla panchina del Pescara. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi, 17 giugno, l’allenatore ha incontrato il presidente Daniele Sebastiani e il direttore sportivo Luca Foggia per discutere del futuro. L’incontro è stato positivo e ha posto solide basi per una possibile prosecuzione del rapporto tra le parti.

Alla base della decisione di Baldini ci sarebbero motivazioni familiari, ma il tecnico ha lasciato intendere la volontà di restare in Abruzzo. L’ok definitivo è atteso nella mattinata di domani, ma le sensazioni dopo il confronto sono buone e lasciano ben sperare i tifosi biancazzurri. Il Pescara, quindi, potrebbe ripartire proprio da Baldini per costruire il progetto tecnico della prossima stagione in Serie B, con la volontà di alzare l’asticella e puntare in alto. Domani la risposta finale, ma l’intesa appare ormai vicina.