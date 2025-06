Pescara, Baldini festeggia la promozione e la dedica: «È la vittoria di Sebastiani, di Foggia e della squadra»

Pescara, Baldini festeggia la promozione e la dedica. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico degli abruzzesi al termine del play-off

Il tecnico del Pescara, Silvio Baldini, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in finale play-off contro la Ternana ai calci di rigore, che ha regalato la promozione in Serie B alla squadra abruzzese. Le parole riportate da TMW.

PAROLE – «La Ternana ha fatto una grande partita, guardando i rigori pensavo che il nostro mestiere è fatto di dettagli o episodi. Dedico questa vittoria a tutti quelli allenatori che purtroppo non sono riusciti a compiere il loro lavoro, comprendo le loro ferite. E questa è la vittoria di Sebastiani, che mi ha difeso quando tutti mi criticavano e volevano cacciarmi. So che il Presidente sta sulle scatole a tutti ma va ringraziato. Così come va ringraziato Pasquale Foggia, un ragazzo cresciuto fra le difficoltà. Lui non mi ha nemmeno scelto, mi ha scelto Delli Carri che però è andato via prima che iniziasse l’avventura con il Pescara. Mi spiace per chi ha contestato Sebastiani, ora però siamo in B. Lui e Foggia sono stati determinanti insieme alla squadra.

Io ho solo messo dei punti e delle regole per raggiungere questo traguardo. I miei calciatori hanno mandato mogli e fidanzate a casa dal 7 maggio. Una regola che ho messo io. Dico questa cosa a ruota libera perché si danno meriti a chi non li ha. Delli Carri a mezzogiorno si era dimesso, e non mi ha chiamato per tre giorni. Va detto che io sono stato anche a cena con lui per chiarirci. Quando si dimise ho detto che andava bene perché avremmo vinto il campionato. Questa è la vittoria di Sebastiani, Foggia e della squadra»