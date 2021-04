Pessina positivo al Covid: si allarga ancora il cluster Nazionale

Matteo Pessina è risultato positivo al Covid: ecco il comunicato dell’Atalanta sul centrocampista, anche lui convocato in Nazionale

Matteo Pessina è positivo al Covid. Si allarga il focolaio Nazionale con 8 positivi.

«Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate».