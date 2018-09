Petagna trafigge la sua Dea: doppietta dell’ex e la Spal sogna

Il classe ’95 Andrea Petagna segna due gol ai nerazzurri e fa volare i ferraresi al secondo posto in classifica

La legge dell’ex non delude mai, e questa volta a festeggiare sono i tifosi della Spal. Andrea Petagna, due stagioni e 11 gol con l’Atalanta, punisce la Dea nella terza vittoria in quattro partite della squadra di mister Semplici. Due reti da attaccante vero per portare la squadra di Ferrara alla seconda posizione nel nostro campionato, a pari merito con il Napoli. Prima la zampata vincente su una ribattuta di Gollini su colpo di testa di Felipe, poi un gran sinistro che Toloi devia alle spalle del suo portiere.

La Spal ha creduto molto in Andrea Petagna, tanto da schierarlo in tutte le cinque partite finora disputate in stagione (le quattro di campionato più la trasferta contro lo Spezia di Coppa Italia). Un investimento importante per la società di Walter Mattioli, uno dei più esosi della storia della Spal: 3 milioni di prestito oneroso e ben 12 di riscatto in caso di permanenza in Serie A. Cinque partite fatte fin qui di cuore e gamba, a cui oggi si aggiungerà questa doppietta. E chissà che non sia proprio la squadra di Ferrara il posto giusto per far esplodere definitivamente il suo talento, fatto fin qui di tanta voglia ma di pochi gol.